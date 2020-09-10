بروتوكول تعاون بين "عطاء" و"كاريتاس مصر" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

وقعت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، بروتوكول تعاون مع المستشار جميل حليم حبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر؛ لتنفيذ مشروع تفعيل وحدات التأهيل المرتكز على المجتمع بالصعيد.

وقالت الرفاعي إن المشروع يهدف لتحسين الظروف المعيشية للأطفال ذوي الإعاقة في المناطق المحرومة من الخدمات، من خلال إتاحة خدمات التأهيل والدمج وزيادة وصول الأطفال وأسرهم للخدمات المطلوبة عن طريق تأسيس وحدات لتقديم الخدمات التأهيلية في جمعيات المجتمع المحلي المنتشرة على نطاق واسع في المدن والريف والمناطق العشوائية والمحرومة من الخدمات، بأقل تكلفة وباستخدام إمكانات المجتمع المحلية.

وأضافت: "كما يهدف أيضاً إلى تمكين الأسر من المشاركة في برامج أطفالها ومعرفة كافة حقوقهم، غضافة إلى نشر الوعي في المجتمع بحقوق هؤلاء الأطفال، وضرورة دمجهم في أنشطة المجتمع المختلفة، وبالتالي إدراجهم ضمن أهداف التنمية للدولة".

وأكد عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المجتمع المدني شريك أساسي في دعم عمل الصندوق؛ لتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الفجوة الموجودة في إتاحة وجودة الخدمة بالمناطق الريفية المهمشة.

فيما قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن توقيع البروتوكول يهدف لدعم الوصول بخدمات التأهيل والتعليم والرعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الأكثر احتياجا لتوفير احتياجاتهم الأساسية من خدمات ودمجهم بالمجتمع.

ولفت عشماوي إلى أن المشروع الذي سيقوم بتفعيل خدمات التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة في المناطق المحرومة، يسعى إلى تلبية احتياجات ما يقرب من 900 طفلٍ من ذوي الإعاقة؛ لإيجاد خدمات متاحة لهم وقريبة من أماكن سكنهم، ويشمل ذلك الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون وتأخر النمو والأطفال الذين لديهم توحد وشلل دماغي وإعاقات سمعية وبصرية، هذا بجانب الأطفال الذين لديهم تأخر في اللغة والتواصل وصعوبة التعلم.