اعتبارا من اليوم.. "البريد" تعفي أصحاب المعاشات من مصاريف فتح الحساب

قررت الهيئة القومية للبريد، اعتبارا من اليوم، إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح حساب المعاش.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من مصاريف فتح الحساب، وذلك في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي بهدف التيسير على أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن جميع المواطنين من أصحاب المعاشات الذين تقدموا بطلبات فتح الحساب ودفعوا الرسوم خلال الفترة الماضية، سيتم رد هذه الرسوم وإضافتها في حساباتهم حتى يتمكنوا من سحبها في أي وقت.

وأضاف فاروق، أن حساب المعاش الذي يقدمه البريد المصري يتمتع بالعديد من المييزات التي سيستفيد منها أصحاب المعاشات، ومنها سهولة التعامل في جميع ماكينات الصراف الآلي والتسوق الالكتروني ودفع الفواتير، بالإضافة إلى إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة"، كما يتمتع الحساب بعائد يومي متغير يضاف يوميا على الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات.