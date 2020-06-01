شريف فاروق قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

أصدّر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بتكليف الدكتور شريف محمد فاروق بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام.

ويأتي على رأس أولويات المهام التي كلف بها الدكتور شريف فاروق؛ الاستمرار في تطوير الهيئة لتصبح منفذا رئيسيا لتقديم الخدمات الحكومية، ضمن مشروع بناء مصر الرقمية وتطوير الخدمات اللوجستية والبريدية وتنشيط التجارة الإلكترونية، فضلا عن التنمية البشرية والتدريب لموظفي الهيئة والمساهمة في جهود الدولة للتوسع بالشمول المالي وتطوير أداء منظومة صرف المعاشات ونظم السداد وتكريس دور طوابع البريد الثقافي والتربوي، ومراجعة آليات الهيئة بشأن مكافحة جرائم غسيل الأموال.

ويمتلك شريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 29 عامًا في إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفي البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

وشغل "فاروق" منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعي منذ مارس 2017، استطاع خلالها قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل في البنك المصري الخليجي بالقاهرة خلال الفترة من 2006-2007 حتى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الأمريكي – القاهرة "كريدي أجريكول" خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

وحصل "فاروق" على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس عام 1987، كما حصل على ماجستير في إدارة الاعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) في 2009، ودكتوراة في إدارة الاعمال من جامعة عين شمس.