إجراءات الحصول على 870 وحدة بـ"سكن مصر و JANNA

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح نحو 870 وحدة سكنية متبقية من الأطروحات السابقة، بمشروعى (سكن مصر – JANNA)، بـ10 مدن جديدة، وإتاحتها للمواطنين للحجز الفوري من خلال بنك التعمير والإسكان حتى 31/12/2020، على أن تستكمل إجراءات التخصيص بأجهزة المدن.

ونصت الموافقة على طرح نحو 544 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدن (الشروق – القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – "ناصر" غرب أسيوط)، و326 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بمدن (الشيخ زايد – الشروق – القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة).

وحدد الإجتماع 5 خطوات لكل من يرغب في تخصيص وحدة سكنية ،من خلال التوجه بطلب إلى بنك التعمير والإسكان ، بحيث تكون المعاملة المالية على النحو التالى:

1- سداد مبلغ 500 جنيه مقابل كراسة الشروط، ومبلغ 70 ألف جنيه جدية حجز للوحدة بمشروع "سكن مصر"، و100 ألف جنيه جدية حجز للوحدة بمشروع "JANNA".

2- يتم استكمال سداد نسبة 20 % من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0,5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ التخصيص.

4 - يُسدد باقي قيمة الوحدة وقدره 80 % من إجمالي الثمن وفقاً لما يلى، سداد 10 % من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ التخصيص، وسداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة قبل الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، فيما يُستحق سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، كما يُمكن سداد باقي القيمة علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين ، فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلي 2 % + (0,5 % مصاريف تحصيل) ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

5 - يجوز التعامل بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري، وبشرط ألا يكون المتقدم وزوجته وأولاده القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.