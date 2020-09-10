إجراءات جديدة لتيسير تقديم طلبات التصالح للمواطنين بالفيوم

عقد المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، اجتماعا بجميع العاملين بالجهاز، لمناقشة سبل تطوير سير العمل في المرحلة المقبلة، ولا سيما تيسير إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح المهندس عبدالوهاب صميدة، أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم الوصول إليه في تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتيسير الإجراءات، وكيفية تنمية موارد الجهاز وعمل بروتوكول لزيادة التحصيل، وخلق استثمارات جديدة بالمدينة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للسكان، وانتهاز فرص إقبال السكان والمستثمرين على المدينة والذي ظهر في حجز قطع الأراضي بالمدينة، حيث تعتبر مدينة الفيوم الجديدة هي المدينة رقم 1 في انتهاء الحجز بها في أقل من نصف ساعة.

وأكد رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا في تطوير منظومة العمل والارتقاء بالمستوى المعيشي بالمدينة وخدمة سكانها.

شهد المركز التكنولوجي بجهاز مدينة 6 أكتوبر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي سجلت 1248 طلبًا، بإجمالي متحصلات رسوم جدية تصالح 87 مليون جنيه.

وكان المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، أعلن أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها التخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين، لا سيما من خلال استمرار العمل بالمركز التكنولوجي حتى الرابعة والنصف مساءً ومد العمل بالخزينة، وكذلك العمل يوم السبت وزيادة عدد العاملين بالمركز التكنولوجي منعًا للتزاحم.