محافظة القاهرة: تخفيضات التصالح تصل لـ50%

أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتمع مع النواب ورؤساء الأحياء، مُشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين للمرة الثانية، فيما يتعلق بمخالفات البناء.

وقال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، "وصلنا في بعض الأماكن لتخفيضات تصل لـ 25 و50%، حيث يصل المتر لـ 120 جنيهًا، تيسيرًا على المواطنين".

وتابع: "خفضنا من سعر المتر 50 و100 جنيه، والتيسيرات لن تصبح أقل من هذا، وآخر موعد للتصالح هو 30 سبتمبر الجاري، وهذا موعد نهائي لا رجعة فيه".

وأكد أنه لن يكون هناك أي مخالفات بناء في المستقبل لأنها تؤثر على البنية التحتية، مضيفًا: "لا يوجد مخالفات بناء بعد اليوم، وهذا توجه الدولة وأجهزتها، وهناك تيسيرات من قبل الدولة مع المواطنين، ولا يوجد أي تعقيدات في أي أوراق، والتي سيتم استيفاؤها بعد ذلك".