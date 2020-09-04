نائب محافظة القاهرة تطالب بمنع الإجازات لحين انتهاء فترة التصالح

طالبت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بضرورة عمل المراكز التكنولوجية بكامل قوتها، وعدم السماح بأي إجازات، حتى انتهاء فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وفتح الأبواب لاستقبال المواطنين، حتى آخر وقت.

جاء ذلك خلال جولة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، على الأحياء لمتابعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وشددت على ضرورة استمرار حث المواطنين، وتوعيتهم للإقبال على تقديم طلبات التصالح، ودعت إلى أهمية التنويه، على التصالح على الصفحات الرسمية للأحياء، وعبر مكبرات الصوت تجوب الشوارع.

وأكدت أن صاحب العقار المخالف الذي لم يتقدم للتصالح قبل نهاية الشهر الجارى، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية ضده، بإزالة مخالفته على الفور.

شارك فى جولة نائب المحافظ اللواء هشام هاشم مدير مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور أحمد القزاز رئيس حى الخليفة، والدكتور مهران عبداللطيف رئيس حى السيدة زينب وفيفي عبدالغنى سكرتير حى البساتين، وسامية البكرى سكرتير حى الخليفة.