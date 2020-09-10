طلاب جامعة كفر الشيخ يشكون من غلاء السكن الخارجي: "خليهالكم مش هنسكن"

اشتكى طلاب جامعة كفر الشيخ، من ارتفاع أسعار السكن الخارجي بمنطقتي" مساكن الزراعة والري"، مع اقتراب العام الدراسي الجامعي الجديد، حيث زادت أسعار الوحدات السكنية لأكثر من الضعف وفقًا للطلاب، وبلغ سعر إيجار الشقة الصغيرة التي لم تتعد مساحتها 45 متراً من 3500 لـ 4 آلاف جنيه، الأمر الذي يفوق قدرة الطلاب وأولياء الأمور في ظل حالة الركود الحالية.

وأبدى الطلاب وأولياء الأمور تخوفهم من زيادة الإيجارات بشكل مبالغ فيه، ودشنوا حملة على موقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك"، بعنوان" مساكن الزراعة والري خليها تصدي"، إعتراضاً على زيادة قيمة الإيجارات، على حد وصفهم، مطالبين بمراعاة الظروف الاجتماعية للطلاب.

محمد حامد علاء الدين، أحد طلاب الجامعة، أكد أن الطلاب يعانون من مشكلة ارتفاع أسعار الشقق التي وصلت قيمة إيجارها في مساكن الزراعة إلى 3500 و4000 جنيه، وهي غير مؤهلة للمعيشة تماماً، وأضاف قائلاً: "لما الطالب بيتكلم ويفاصل يقوله مفيش غير كده، إحنا كطلبة بدأنا نتغير شوية ومنساعدش في كده، وبنشوف بديل يا إما مش هنسكن وعشان كده شكلنا لجنة من طلبة قدامي وإتفقنا على مجموعة مطالب، أهمها توجيه نصحية للطلاب الذين تتراوح أيام حضورهم بين ثلاثة وأربعة أيام في الأسبوع، فهم قي غنى عن السكن فضلا عن البحث عن حلول بديلة لحل الأزمة".

طالب: أصحاب الشقق يحاولون تعويض خسائرهم باستغلال الطلاب

وأضافت "أنصاف رضوان" طالبة، أن الطلاب لديهم مطالب أيضاَ، بألا تزيد السمسرة عن ربع شهر بمتوسط 500 جنيه، و يبدأ الدفع من لحظة بداية الدراسة 15 اكتوبر، بعد انتهاء المدة المحددة يتسلم الساكن تأمينه بعد معاينة المالك للشقة وتقديره لأية تلفيات فيها، ويُراعي طلاب القطاع الطبي وخصوصا كلية الطب اللي بتستمر امتحاناتهم لشهرين أو اكتر بعد انتهاء العام الدراسي".

وأوضح عادل علي، أحد الطلاب، أن أصحاب الوحدات السكنية يزايدون على الطلاب، ويحاولون تعويض خسائر الفترة الماضية: "ندعو أصحاب الشقق المتضررة إننا نقعد ونتناقش، وفي نفس الوقت ندعو أي صاحب شقة أو سمسار موافق علي كلامنا إنه يكلمنا وهنعرض الشقة بدون أي مقابل مادي، هنشوف بدايل غير الزراعة والري وقريبة للجامعة بردوا باسعار كويسة زي المتفق عليها، الطلبة اللي بتشتغل سماسرة فكونك قبل ماتكون سمسار فأنت واحد مننا والشغل مش عيب ومش هيدوم في نفس الوقت، إحنا قبل ما نخاطب أصحاب الشقق والسماسرة بنخاطب الطالب إنت اللي بإيدك تقول لأ مش هسكن في الشقة الغالية وتقاوح وتفاصل ولو منفعش فيه غيرها 100 شقة".

واختتم محمد حامد، مؤسس جروب" خليها تصدي"، قائلاً،" إحنا مش هنسكن، خلي الشقق تصدي، مش هنسمح باستغلال الطلاب اللى هما الحلقة الأضعف في المنظومة، وبتطالب محافظ كفر الشيخ، ببحث الموضوع ووضع حلول".