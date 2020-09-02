تجهيز صالة اللياقة البدنية برعاية الشباب لمساعدة طلاب جامعة كفر الشيخ

وجَّه الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة تجهيز صالة اللياقة البدنية في مقر الإدارة العامة لرعاية الشباب لمساعدة الطلاب على أن تكون الرياضة منهج حياة داخل الجامعة.

وأضاف دسوقي، أن إدارة الجامعة حريصة على التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتكثيف الجهود الأكاديمية لتعزيز الوعي الرياضي وثقافة المنافسة الشريفة كما تحرص على التنوع في الأنشطة ومنها النشاط الرياضي وتقديم الدعم لطلابها لممارسة الأنشطة كافة والتي تساهم في إظهار إبداعاتهم ومواهبهم.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه الأنشطة تساهم في زيادة وعي الطلاب تجاه الموضوعات المتعلقة بممارسة النشاط البدني كما تساهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم الإبداعية وإظهار المواهب.

من جانبه قال مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، على صبري سليمان، إنه تم تركيب الأجهزة الرياضية لصالة اللياقة البدنية في مقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بواسطة أخصائيين رعاية الشباب استعدادا لاستقبال طلاب الجامعة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بأن تكون الرياضة جزءا من التعليم للحفاظ على صحة أبنائنا، فضلا عن دعوته المستمرة لممارسة الرياضة للحد من الأوزان الكبيرة والسمنة المفرطة وأمراضها.