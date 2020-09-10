وزير النقل يعتذر عن تجاوز كمسارية قطار في حق راكب ويحيلهما للتحقيق

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل وجميع العاملين بالوزارة، الاعتذار عن الواقعة المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" أمس، بشأن تجاوز "كمسارية القطار" في حق أحد الركاب، وفق بيان أصدَرته وزارة النقل اليوم.

وأكّدت وزارة النقل، أنَّه تمّ إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهما للتحقيق الفوري، لافتة إلى أنَّه سيتمّ إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منها، معبّرة عن احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وشددت وزارة النقل، على أنَّ التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على "الاحترام التام للركاب، والعمل على خدمتهم، وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وأن كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون، وفي إطار احترام الراكب".

وأكّدت أنَّه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، مبينة أنَّ وزارة النقل ستستمر في خدمة جمهور الركاب، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كل قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.