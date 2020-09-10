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"قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرتين "مفخختين" بدون طيار

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الوطن
11:19 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت في صباح  اليوم، من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار (مفخختين) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

وجدد اليوم، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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