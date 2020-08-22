رئيس التحرير

محمود مسلم

دعم الشرعية يدمر طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

كتب:

الوطن
10:36 م | السبت 22 أغسطس 2020
المتحدث باسم قوات التحالف

المتحدث باسم قوات التحالف

صرَّح المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية.

كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان)، وقد اتخذت الميليشيا الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ الباليستي.

اقرأ المزيد:

كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات السعودية إلى 306370

السعودية: عودة كافة موظفي القطاع العام لمقار العمل 30 أغسطس

السعودية تتجه لاعتماد الذكاء الاصطناعي لمحاربة التستر التجاري

كورونا في الخليج..ارتفاع إجمالي إصابات السعودية إلى 305186 حالة

وزير باكستاني: الروابط مع السعودية ستظل ثابتة إلى الأبد

الصحة السعودية: سنمدد التعليم عن بعد حال عدم توفر لقاح لكورونا

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا: يجب البدء في حوار سياسي

الكهرباء: لدينا مشروعات مشتركة مع السعودية والسودان وقبرص واليونان