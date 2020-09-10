محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2020/2021، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وأوضح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك عدد من الملاحظات المُتعلقة بمسألة التنسيق، منها قبول الطلبة الحاصلين على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة حسب إقامة ولي الأمر، وحسب التنسيق المُعلن لكل إدارة.

كما يجري القبول بالمدرسة الفندقية برأس البر ومدارس التدريب المزدوج واللوجستيات بعد اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وفق الكثافة القانونية، أما في حالة اختلاف محل إقامة الطالب المثبت ببطاقة ولي الأمر عن الإدارة التعليمية التي حصل منها الطالب على الشهادة الإعدادية يتم القبول بمدارس محل الإقامة الجديد المثبت ببطاقة ولي الأمر بعد الحصول على موافقة مدير عام التعليم الفني وحسب التنسيق المُعلن.

ونوه بأنه في حالة رغبة الطالب في الالتحاق بتخصص غير موجود بإدارته التعليمية، يتقدم ولي الأمر بطلب لمدير عام التعليم الفني، للالتحاق بأقرب مدرسة بها التخصص الذي يرغب الالتحاق به على أن يحصل على الحد الأدنى للمدرسة حسب التنسيق المُعلن والتخصص المطلوب داخل المدرسة اذا سمحت الكثافة بذلك.