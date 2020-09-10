الصحة والتعليم عن الدراسة: فسحتان للطلاب ولا تلامس في الأنشطة

قدمت وزراتا الصحة والتربية والتعليم، إرشادتهما عن الخطة الوقائية لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المدارس، أبرزها عن الفسحة والاجتماعات داخل الفصول وغرف المدارس، وموقف الأنشطة الرياضية.

وتهدف الخطة إلى الحد من انتقال العدوى في أثناء الأنشطة الدراسية، والعمل على رفع الوعي للطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية.

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"الفسحة" المدرسية في الهواء الطلق

عن "الفسحة"؛ نصحت "الخطة"، بتقسيم الطلاب المتواجدين على فسحتين بموعدين مختلفين لتقليل التزاحم، مع قضاء الفسحة في الهواء الطلق إلا إذا كان هناك مانع بمعرفة إدارة المدرسة، وفي حالة الصعود للفصول من الفسحة؛ فيتم عمل طابور مثل طابور الصباح يراعي فيه التباعد الجسدي.

وشددت على أهمية حصر الغياب بين الطلاب والمدرسين وأطقم العمل المعاون بشكل يومي، وتحديد الغياب لأسباب صحية، مع إبلاغ الإدارة التعليمية بنسب الغياب، التي تقارن نسب الغياب بالأيام والأسابيع السابقة، وفي حالة وجود زيادة ملحوظة يتم إبلاغ الإدارة الصحية لعمل التقصي اللازم، ويتم إبلاغ الإدارة الصحية بأرقام هواتف المتغيبين لأسباب مرضية وعناوينهم، على أن تبلغ "الإدارة الصحية"، الإدارة التعليمية بنتائج التقصي، لتبلغ المدرسة في حالة وجود حالات مؤكدة أو محتمل إصاباتها بـ"كوفيد-19".

الأنشطة الرياضية: لا للتلامس

وعن "الأنشطة الرياضية"؛ فنصحت الخطة، بتخيير المسؤولين بأن تتم الأنشطة الرياضية برياضات دون تلامس، أو بتلامس قليل، وفي حال القيام بأنشطة رياضية متوسطة التلامس، يجرى تطبيق صارم لكل إجراءات مكافحة انتقال العدوى قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضي.

وفضلت الخطة الحكومية بعدم قيام الطلاب بأنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر.

ضوابط ارتداء الكمامات: ممنوع لأقل من عامين

وعن تعليمات استخدام "الكمامات"؛ فقالت "الخطة"، إن التباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين هو الأساس، وفي حالة تعذر ذلك يجب ألا تقل مسافة التباعد عن متر، مع ارتداء الكمامة الجراحية أو القماشية من مصدر موثوق.

وأشارت إلى منع استخدام الكمامة لدى الأطفال أقل من عامين، وحال وجود صعوبة أو ضيق في التنفس، وفي حالة ما إذا كان الشخص لا يستطيع أن يزيل الكمامة بنفسه ويحتاج لمساعدة الآخرين.

ونصحت الخطة، بتنفيذ الاجتماعات الإدارية للمدرسين وأطقم العمل بالمدرسة في الهواء الطلق، مع مراعاة عدم التعرض المباشر لحرارة الشمس لتفادي الإصابة بالإجهاد الحراري أيضاً.

وأشارت إلى ضرورة الحد من المصافحة أو المعانقة أو التقبيل داخل المدرسة.

الاجتماعات "أون لاين"

ولفتت إلى أنه يفضل عقد الاجتماع "أون لاين" باستخدام وسائل التواصل الحديثة، مع المحافظة على المعايير الوقائية العامة باستخدام جهاز واحد لكل فرد.