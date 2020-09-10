الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد قبل مؤتمر وزيري التعليم والصحة

قبل الكشف الرسمي من قبل وزراتي الصحة والتربية والتعليم، عن الخطة الوقائية لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المدارس، تنشر "الوطن" أبرز مقتطفات المخطط الصحي، حول كيفية تعامل الطلاب طوال اليوم الدراسي، بداية من ركوب أتوبيسات المدارس في أول اليوم مرورًا بدخول الفصول وطريقة الجلوس والأنشطة الرياضية وصولا لانتهاء اليوم، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى في حالة الإصابة.

وتهدف الخطة إلى الحد من انتقال العدوى في أثناء الأنشطة الدراسية، والعمل على رفع الوعي للطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية.

كثافة الفصول

طالبت الخطة بتنظيم مواعيد الحضور وتقليل الكثافة داخل الفصول "قد ترى الجهات المسؤولة تخفيض أيام الدراسة لكل صف دراسي إلى يومين فقط، مما يساعد على تخفيض الكثافة بشكل كبير".

ووفق الخطة "في حالة وجود نشاط معين يتطلب فيه تقسيم الطلاب إلى مجموعات، يتم تخفيض عدد الأفراد بكل مجموعة بزيادة عدد المجموعات، فتصبح على سبيل المثال بدلاً من 4 مجموعات بكل مجموعة 10 طلاب، يمكن عمل 10 مجموعات بكل مجموعة 4 طلاب".

"باص المدرسة"

أما عن الصعود لـ"باص المدرسة"؛ فإنّه يوصي الأهالي في حالة وجود أعراض لدى الطفل بعدم إرسال الطفل للمدرسة، وإخبار مشرف الباص أو مسؤولي التواصل من المدرسة، على أن يجرى المسح الحراري لكل طفل قبل استلامه من ولي الأمر، وقبل صعوده إلى الأتوبيس، وأن يراعى عدم تزاحم الأطفال في الصعود إلى أتوبيس المدرسة.

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وعن تطهير "باص المدرسة"؛ نصحت الخطة بجلوس طفل واحد في كل كرسيين متجاورين، وأن يتمّ تطهير الأسطح المشتركة بالحافلات المدرسية بشكل دوري، وقبل استخدامها في نقل الطلاب مع التهوية الجيدة لها بشكل يسمح بالتخلص الكامل من رائحة الكلور أو المطهرات الآمنة الأخرى في حالة استخدامها.

التواجد داخل الفصول

ما عن التواجد داخل الفصول؛ نصحت الخطة الوقائية، بتواجد مدرس الحصة الأولى بالفصل قبل الطلاب لتنظيم عملية دخول الطلاب بشكل آمن للفصل، على أن يقوم مشرف الدور، ومشرف المبنى بتنظيم صعود الطلاب بشكل متتابع يسمح بالحد من التزاحم، كما يراعي عدم التزاحم عند دخول الفصل.

وشددت الخطة على ضرورة جلوس كل طالب في ديسك منفصل، وفي أثناء الحصة يجب أن يحافظ المدرس على التباعد الجسدي بينه بين الطلاب.