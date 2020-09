أماكن عرض فيلم Tenet بالسينمات.. لمحبي الخيال والتشويق

حقق فيلم "Tenet" إيرادات عالية منذ طرحه في دور العرض، وذلك بعد عدة تأجيلات، حيث حقق 152 مليونا و300 ألف دولار حول العالم، في أقل من أسبوعين، وفقًا لموقع "بوكس أوفس موجو".

وتعرض السينمات المصرية الفيلم حاليًا، وتدور أحداثه حول عميل سري يسافر عبر الزمن لمنع إندلاع الحرب العالمية الثالثة، ويكتشف حقائق غامضة تتجاوز الواقع.

Tenet تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاي، وبلغت تكلفة إنتاجه 205 ملايين دولار.

الفيلم يُعرض في سينمات صن سيتي، أمريكانا بلازا، بوينت 90، بندر المعادي، بورتو كايرو، زاوية، نايل سيتي، سان ستيفانو مول، جالكسي، داندي مول، أمير، سيني بلكس جرين بلازا، سيني كومفورت – أمريكا بلازا، سيتي ستارز، فوكس سيتي سنتر، دريم لاند، جولف سيتي، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فيستفال، فوكس مول مصر، سيتي سنتر ألماظة.

