Tenet يحصد 146 مليون دولار بعد أسبوعين من طرحه عالميا

حقق فيلم Tenet إيرادات عالية منذ طرحه في دور العرض، بعد عدّة تأجيلات، إذ جمع 146 مليونا و200 ألف دولار حول العالم في أقل من أسبوعين، وفقًا لموقع "بوكس أوفس موجو".

وTenet واحدا من الأعمال التي ساهمت في انتعاش دور العرض المصرية، خاصة أنّه لم يتم طرح أعمال جديدة منذ انتشار فيروس كورونا، سوى فيلمي "الغسالة" و"توأم روحي".

وبيعت التذاكر الخاصة بالفيلم في جميع أنحاء العالم، مع تهافت الجماهير لمشاهدته، وتصل مدته إلى ساعتين ونصف الساعة، وجرى تصويره في عدد من المناطق بين إيطاليا، وإستونيا، والهند والدنمارك وأمريكا وبريطانيا.

Tenet تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاي، وبلغت تكلفة إنتاجه 205 ملايين دولار.

وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، فيسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي في مهمة تتكشف فيها الكثير من الأسرار.