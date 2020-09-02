فيلم "Tenet" يحقق 53 مليونا و600 ألف دولار بدور العرض

حقق فيلم "Tenet"، إيرادات عالية منذ عرضه بدور العرض، بعد عدّة تأجيلات، حيث جمع 53 مليونًا و600 ألف دولار أمريكي، وفقًا لموقع "بوكس أوفس موجو".

ويعتبر فيلم "Tenet" من الأعمال التي ساهمت في انتعاش دور العرض المصرية، خاصة أنه لم يتم طرح أعمال جديدة منذ انتشار فيروس كورونا سوى فيلمي "الغسالة" و"تؤام روحي".

وجرى بيع التذاكر الخاصة من الفيلم بالفعل في جميع أنحاء العالم، مع تهافت الجماهير لمشاهدته، حيث تصل مدته إلى ساعتين ونصف الساعة، وتم تصويره في عدد من المناطق بين إيطاليا، إستونيا، الهند والدنمارك وأمريكا وبريطانيا .

فيلم "Tenet" من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاي، وبلغت تكلفة إنتاجه 205 ملايين دولار.

وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، فيسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي في مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.