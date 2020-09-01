"Tenet" يكسر حاجز 53 مليون دولار في أقل من أسبوع

حقق فيلم "Tenet" إيرادات عالية منذ عرضه بدور العرض، بعد عدّة تأجيلات، حيث حقق 53 مليونًا و600 ألف دولار أمريكي، وذلك وفقًا لموقع "بوكس أوفس موجو"، وهو الفيلم الذي استقبلته دور العرض المصرية، الأربعاء الماضي، لمخرجه كريستوفر نولان.

وجرى بيع التذاكر الخاصة من الفيلم بالفعل في جميع أنحاء العالم، مع تهافت الجماهير لمشاهدته، حيث تصل مدته إلى ساعتين ونصف، الذي تم تصويره في عدد من المناطق بين إيطاليا، إستونيا، الهند والدنمارك وأمريكا وبريطانيا .

فيلم "Tenet" من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاي، وبلغت تكلفة إنتاجه 205 ملايين دولار.

وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي في مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.