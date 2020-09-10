وزير التعليم العالي يكشف عن الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة للتنسيق

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الثانية أسفرت عن بعض المؤشرات خاصة بالحدود الدنيا والأماكن المتاحة للمرحلة الثالثة، بالنسبة للشعبة العلمية، بلغ الحد الأدني للقطاع الطبي البيطري 398 درجة ونصف، أي 97.2%، والحد الأدنى لقطاع التمريض 349 ونصف، بنسبة 85.24%.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي، أن الحد الأدني للقطاع الهندسي بلغ 381 درجة بنسبة 92.92%، وهناك بعض الأماكن الشاغرة ببعض الكليات النظرية لطلاب الشعبة العلمية ف المرحلة الثالثة تحديدا في الحقوق والآداب وسياحة وفنادق والتربية النوعية والخدمة االاجتماعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات والمعاهد العليا والمتوسطة.