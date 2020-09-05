معامل التنسيق تواصل استتقبال طلاب المرحلة الثانية لليوم الـ5

تستأنف معامل التنسيق الإلكتروني لليوم الخامس على التوالي، أعمال تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2020، وذلك وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة مرض كورونا فيروس "كوفيد 19"، وذلك بدءا من التساعة صباحا وحتى الثالثة من مساء اليوم.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، بلغ حتى الآن 215 ألف طالب وطالبة، للعام الجامعي 2020/2021، مضيفا أن الموقع الإلكتروني للتنسيق، يعمل 24 ساعة يوميا، لاستقبال رغبات طلاب المرحلة، وذلك حتى إنتهاء موعد إغلاقها مساء اليوم.

"التعليم العالي":215 ألف طالب سجلوا رغبات المرحلة الثانية

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.