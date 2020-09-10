"الصحة" تعلن 10 قواعد للوقاية من كورونا داخل المدارس

عرضت وزارة الصحة والسكان، عرضا توضيحية بعنوان "10 قواعد ذهبية الوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس"، وذلك من خلال عرض توضيحي على خلفية، المؤتمر الصحفي للإعلان عن الإجراءات الوقائية لعودة المدارس، بحضور وزيري الصحة والسكان، وجاءت القواعد العشرة الذهبية كالتالي:

1- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية.

2- يراعى التباعد الاجتماعي بين الطلاب في حال الوقوف في الطابور الصباحي للمدرسة.

3- رحب بزملائك من بعيد، لا المصافحة أو التقبيل.

4- لا تلمس حرف سلم المدرسة إلا للضرورة.

5- تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من الراحة.

6- احرص على استخدام الأدوية المدرسية الخاصة بك، ولا تلمس أدوات الغير.

7- اترك مسافة بينك وبين آخرين.

8- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.

9- مارس التمارين الخفيفة في الصباح.

10- التهوية الطبيعية للفصول هي أفضل دائما.