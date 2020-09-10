وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يبحث مع "مكافحة العدوى" سبل مواجهة كورونا

عقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا مع الدكتورة مها كشك، مديرة إدارة مكافحة العدوى بالوزارة وفريق عملها حول مواجهة فيروس كورونا.

وأكد "جودة" على تشكيل لجنة من مكافحة العدوى والشؤون الإدارية والمخازن والتموين الطبي للمرور على المنشآت الصحية والتأكد من التزامها بتطبيق معايير المكافحة.

وأوضح أن المريض المصري له حق الخدمة الصحية ذات الجودة الملائمة لأحلامه وآلامه بحق القانون، وله الحق في خدمة طبية ذات جودة ملائمة، مؤكدا على قيام فريق مكافحة العدوى بتدريب العاملين على كيفية استخدام الواقيات للعاملين بالمستشفيات، لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمعايير مكافحة العدوى سواء من مقدمي الخدمة أو متلقيها، مع التأكيد على العمل بروح الفريق والاهتمام بالمريض في المقام الأول وتذليل العقبات أمام المرضى لتقديم الخدمة الطبية على مستو عال من الجودة.

وأضاف "جودة"، أنه لا بد من مرور لجان من مكافحة العدوى على المستشفيات للتأكد من تنفيذ المعايير والتعليمات التي تم التدريب عليها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية والأوبئة.