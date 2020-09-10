"التعليم": 97.2% للطب البيطري و92.92% للهندسة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لكليات الهندسة للتنسيق توقف عند 381 درجة بنسبة 92.92 % لطلاب الشعبة الرياضية، والطب البيطري 398.5% بنسبة 97.2%، والحد الأدنى لكليات التمريض عند 349.5 درجة بنسبة 85.24%.

وكشف عبدالغفار خلال القاء كلمته بمؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية تنسيق 2020، عن انطلاق تنسيق باقي الطلاب الناجحين في الدور الأول والثاني من للثانوية العامة 2020، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب بعد 16 سبتمبر.

التعليم العالي: أماكن فارغة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة بكليات الحقوق والتربية النوعية

وتابع أن هناك أماكن فارغة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة بكليات الحقوق والتربية النوعية والتربية الرياضية والآداب والسياحة والخدمة الاجتماعية، وللشعبة الأدبية أماكن شاغرة بكليات الخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية.

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبى» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.