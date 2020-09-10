حفل فرقة "رباعي أوتار" بقصر المانسترلي.. الأحد

يقيم قصر المانسترلي بالمنيل، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بمسرح الحديقة الصيفي، حفل الرباعي الموسيقى "أوتار"، في الثامنة مساء الأحد القادم، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية أثناء إقامة الحفل تحسبا لفيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يضم برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأعمال الموسيقية المصرية والعالمية والكلاسيكية، ومزجها مع موسيقى الجاز والروك والتانجو واللاتينية والشعبية، منها "يا زهرة في خيالي لفريد الأطرش، كلمني طمني لمحمد فوزى، تانجو ورومبا مايكل ماكلين، تمايل مايكل بوبليه، قضية عم أحمد - تيمة حب وخللى بالك من عقلك لعمر خيرت، ومن أعمال الراحل الكبيرعمار الشريعى تقدم الفرقة رأفت الهجان".

وكان قدم الرباعي حفلاته في مناطق ومحافظات عدة مثل: "القاهرة والإسكندرية في دار الأوبرا، ساقية الصاوي، جامعة القاهرة، الجامعة الأمريكية، كاتدرائية جميع القديسين، مكتبة الاسكندرية، بالإضافة إلى العديد من المراكز الثقافية،المنصورة، طنطا، بنها، دمياط، الأقصر وأسوان‫.

وقامت فرقة رباعي أوتار، بالعزف بمصاحبة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، وأوركسترا الساقية الوتري في أول ظهور لرباعي وتري مع أوركسترا في مصر عام ٢٠١٤، وقدم سلسلة حفلات للأطفال في المناطق العشوائية عام ٢٠١٥ قائمة على مزج الموسيقى الكلاسيكية مع الحكي، بدعم من منحة خريجي الفولبرايت للعمل المجتمعي، بالإضافة لمشاركته في مهرجان حكاوي الدولي للأطفال على مسرح الهناجر عام ٢٠١٦، وعزف الموسيقى الكلاسيكية في شوارع القاهرة والمحافظات بالتعاون مع مؤسسة محطات للفن المعاصر، بالإضافة إلى حفلات بالمركز الثقافي المصري في باريس، ألمانيا والنمسا.

ويرجع تأسس فرقة الرباعي إلى عام ٢٠١٢، ويضم الفنانين ياسر غنيم وخالد صالح "فيولينة"، عصام عبد الحميد "فيولا"، ومحمد عبد الفتاح "تشيللو".