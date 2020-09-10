الاوبرا المصرية تمثل وزارة الثقافة فى منتدى بكين الدولى الثانى للفنون

افقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي مشاركة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى منتدى بكين الدولى الثانى للفنون تحت عنوان " الازمات والفرص الخاصة بالفنون ما بعد كرونا " ويتواصل يومى 9 ، 10 سبتمبر عبر شبكة الانترنت بحضور ممثلو 13 دولة هى مصر ، الصين ، بريطانيا ، امريكا ، بولندا ، الارجنتين ، المانيا ، البرازيل ، اذربيجان ، كوريا ، سويسرا ، اسبانيا واستراليا.

استهل المنتدى بعرض تقديمى عن اهداف هذه الدورة الخاصة بدراسة احوال الثقافة والفنون فى ظل جائحة كورونا وخلال الافتتاح القى رئيس الاوبرا كلمة اشار خلالها الى الفنون كاحد الصناعات الهامة وتأثيرها في تكوين الشخصية وبناء الانسان ، واكد ان مصر حققت السبق والريادة في التحول بالانشطة الى الواقع الافتراضي من خلال المنصات الالكترونية على شبكة الانترنت واتاحتها مجاناً مما شجع على الاسراع في التحول الرقمي كما ساهم في تحقيق العدالة الثقافية حيث تم الوصول بالمنتج الفني لدار الاوبرا المصرية الى مختلف الفئات في جميع انحاء مصر ومن ثم اطلع مواطنو أكثر من 28 دولة حول العالم على الوان من الابداعات المصرية ، وتابع ان جائحة كورونا تسببت في تغيير نمط الحياة فى العالم وأعادت تشكيل طبيعة خارطة لفنون حيث فقد العالم خلال هذه الفترة التواصل المباشر مع الجمهور موضحاً ان مصر كان لها الريادة بين دول العالم في استئناف نشاطها والحفاظ على صناعة الفنون فبعد فترة توقف الفعاليات والتى استمرت لأكثر من 3 اشهر وشهدت كسادا في سوق المنتج الفني اصدرت الحكومة المصرية قراراً باستئناف الانشطة الفنية والثقافية بنسبة 25% من الطاقة الاستعابية للمواقع والمنشأت وعلى الفور وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم بتشيد مسارح مفتوحه في ساحات دار الاوبرا وشددت على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظا علي الصحة العامة وسلامة الجمهور مما ساهم في استئناف النشاط بشكل أمن مشيراً الى تطبيق نفس الاجراءات الاحترازية في المسارح المغلقة ، ونوه ان مصر نجحت في تحويل محنة كورونا الى منحه حقيقة لانها ساهمت بالاسراع في التحول الرقمي ، واتخاذ اجراءات جديدة تساهم في زيادة الوعي ونشر الثقافة الصحية بين الجمهور ، لافتا الى اهمية وضرورة التواصل والتطوير المستمر بين دول العالم خاصة المشاركين بهذا المنتدي في التعامل من خلال الواقع الافتراضي وتاأسيس سوق فني مشترك يهدف الى التبادل ويضمن التواصل ويؤكد على لقاء الحضارات وحوار الثقافات مع الاخذ في الاعتبار أهمية انشاء منصة لمناقشة فكرة الاستثمار الثقافي والفني بينهم ، وذكر أكثر من تجربة تعاونت خلالها مصر مع جمهورية الصين الشعبية خلال فترة توقف الانشطة بسبب الجائحه وساهمت بشكل كبير في تلاقي الحضارتين والثقافتين العريقتين ، واختتم كلمته وجه الدعوة لاقامة لقاء دولي شهري يتم خلاله طرح افكار جديدة ومناقشة القضايا الفنية الهامة والخروج بحلول جادة تساهم في مواجهة مثل هذة التحديات حفاظا على التراث والمورث الثقافي والفني .

شارك فى المنتدى من الصين عمدة بكين – نائب وزير الثقافة والسياحة – مدير مركز بكين للفنون ، المدير التنفيذى للاوبرا الملكية ( بريطانيا ) ، مدير اوبرا المترو بوليتان – مدير اوركسترا فلاديفيا ( امريكا ) ، مدير دار الاوبرا ( بولندا ) ، مدير تياترو كولين ( الارجنتين ) ، مدير اوبرا شتيفتون ( المانيا ) ، المدير التنفيذى لاوركسترا سان باولو ( البرازيل ) ، المدير الفنى والقائد الاساسى لمسرح اوبرا ديالين ( اذربيجان ) ، مدير مركز سول للفنون ( كوريا ) ، المدير الفنى لمهرجان لوكسيرن ( سويسرا ) ، المدير الفنى لتياترو ريال ( اسبانيا ) ، المدير الفنى لمركز مهرجان اديلا ( استراليا ) .