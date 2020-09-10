الزراعة تبدأ تحرير عقود مزاد "سهل الطينة" و"جنوب القنطرة شرق"

أكد الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بوزارة الزراعة، بدء إجراءات تحرير عقود البيع للمواطنين الراسي عليهم مزاد سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق والذين قاموا بسداد نسبة الـ3% "1% التأمين + 2% التأمين النهائي"، على أن تكون المساحات منزرعة زراعة جادة يتم تحصيل 50%، من إجمالي المبالغ المستحقة وذلك طبقا لشروط التعاقد.

وأضاف، أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدأت في تطبيق أحكام قانون الإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 90%، في حالة سداد كافة الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 17 أغسطس 2020 حتى 15 أكتوبر 2020.

وأوضح الشحات، أن الإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 70% في حالة سداد كافة الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 16 أكتوبر 2020 حتى 14 ديسمبر 2020، والإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 50% في حالة سداد كافة الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 15 ديسمبر 2020 حتى 12 فبراير 2021 مع استئناف التحصيل لكافة المستحقات والأقساط المستحقة للهيئة، طبقًا للقانون المذكور وفى المدد المحددة به مع تحصيل كامل قيمة غرامات التأخير اعتبارًا من 13 فبراير 2021.