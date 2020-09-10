تجديد حبس رجل أعمال وربة منزل 15 يوما لممارسة الرذيلة في سيارة بالمنصورة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة ثاني المنصورة بالدقهلية، اليوم، بتجديد حبس ربة منزل، ورجل أعمال 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الرذيلة داخل سيارة المتهم الثاني بمقابل مادي.

واعترفت المتهمة وتدعى "سمر ج. ع.، 30 سنة، مقيمة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ولها عنوان آخر بالمنصورة، بأنه ضاق بها الحال بعد حبس زوجها 15 عاما في قضية مخدرات.

وأضافت أنها تقيم مع حماتها بالمنصورة ولديها طفلان، وبدأت في عرض نفسها على الرجال في شارع الجيش بالمنصورة، خاصة أصحاب السيارات.

فيما أكد "محمد ع. أ."، 34 سنة، رجل أعمال من مركز أجا، أنه أثناء وجوده داخل سيارته فوجئ بها تعرض نفسها عليه بمقابل مادي ووافق، وأثناء تحركه بالسيارة ألقت الشرطة القبض عليه.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية بقيام ربة منزل بممارسة الدعارة عن طريق عرض نفسها علي راغبي المتعة الحرام من أصحاب السيارات في المنصورة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة بقيادة العقيد أحمد زكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، من ضبط المتحري عنهما متلبسة داخل سيارة ملاكي ماركة هونداي بمنطقة الاستاد بشارع الجيش في المنصورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة.