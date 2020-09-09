4 بنات وشاب.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة عبر "فيسبوك" بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس 4 سيدات وشاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إنشاء صفحة على فيسبوك للترويج للدعارة، وممارستها مع راغبي المتعة الحرام.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة حماية الآداب العامة بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من السيدات بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وقيامهن بعرض أنفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب، نظير تحصلهن على مبالغ مالية.

تم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أسفرت جهوده عن تحديدهن، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن وتبين أنهن (4 سيدات) وبصحبتهن سائق، وذلك حال استقلالهن السيارة بصحبته بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (4 هواتف محمول- مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية بدون تمييز، واستغلال السيارة المضبوطة فى تسهيل تحركاتهم، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم.