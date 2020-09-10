شوقي: توزيع الطلاب على في المدرسة ولن تقل المسافة عن متر ونص

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الاجراءات الجديدة لعودة المدارس في ظل أزمة مجابهة فيروس كورونا.

وقال شوقي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الصحة بمشاركة وزير التربية والتعليم ووزيرة الصحة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة إن الخطة تشرح طريقة توزيع الطلبة على الفراغات بحيث لا تقل المسافة بين كل طالب والآخر متر ونص.

وأوضح أنه سيتم توزيع الكثافات على الفراغات والايام لافتًا أن ذلك سيحل أزمة كثافات المدارس والفصول بعد انتهاء ازمة كوفيد 19.

وأكد شوقي أنه سيتم اعداد الجداول وتضمن تنفيذ البرنامج الدراسي مشددًا على أنه لم يتم تقليل ساعات المحتوى العلمي للطلاب.