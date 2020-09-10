رئيس التحرير

محمود مسلم

شوقي: توزيع الطلاب على في المدرسة ولن تقل المسافة عن متر ونص

كتب:

أحمد حامد دياب
12:07 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الاجراءات الجديدة لعودة المدارس في ظل أزمة مجابهة فيروس كورونا.

وقال شوقي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الصحة بمشاركة وزير التربية والتعليم ووزيرة الصحة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة إن الخطة تشرح طريقة توزيع الطلبة على الفراغات بحيث لا تقل المسافة بين كل طالب والآخر متر ونص.

وأوضح أنه سيتم توزيع الكثافات على الفراغات والايام لافتًا أن ذلك سيحل أزمة كثافات المدارس والفصول بعد انتهاء ازمة كوفيد 19.

وأكد شوقي أنه سيتم اعداد الجداول وتضمن تنفيذ البرنامج الدراسي مشددًا على أنه لم يتم تقليل ساعات المحتوى العلمي للطلاب.

 

اقرأ المزيد:

وزير التعليم: 60 ألف مدرسة في مصر جاهزة بلجان طبية لمواجهة كورونا

وزير التعليم العالي يكشف عن الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة للتنسيق

وزير التعليم العالي: 213 ألف طالب ترشحوا للمرحلة الثانية بالتنسيق

وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب المدرسة البريطانية (BES) بالإسكندرية