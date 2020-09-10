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وزير التعليم العالي: 213 ألف طالب ترشحوا للمرحلة الثانية بالتنسيق

كتب:

محمد عزالدين
11:34 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، للشعبة العلمية 160 ألف طالب، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 53 ألف طالب، بإجمالي 213 ألف.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد الطلاب الذين تم قبولهم في المعاهد من الشعبة العلمية سواء الشعبة العلمية أو الأدبية 33 ألف طالب، كما أن إجمالي ما جرى تنسيقهم من كل المرحلة في كل الكليات والمعاهد 246 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن بعض الطلاب استنفزوا رغباتهم ، أي كتبوا رغبات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، بإجمالي 2986 طالب وطالبة.

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