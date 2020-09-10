حدائق أكتوبر تحصل 8 مليون جنيه تصالحات.. وتسهيلات لتحفيز المواطنين

شهد المركز التكنولوجي بجهاز مدينة حدائق أكتوبر، تزايد من المواطنين، وإقبال جماهيري لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي سجلت حتى اليوم ٣٣٧ طلبًا بإجمالي متحصلات رسوم جدية تصالح ٨.٢ مليون جنيه.

وأكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس الجهاز، أنه اتخذت مجموعة من الإجراءات من شأنها التخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين، لا سيما من خلال استمرار العمل وتواجد عدد من المهندسين والمساعدين لهم بصفة ثابتة، لتلقي هذه الطلبات بالمركز التكنولوجي، وكذلك العمل يوم السبت.