الأول حصل على القصاص والثاني رُد اعتباره.. حكاية راكبين مع تذكرة قطار

مشاجرات عدة تشهدها القطارات بسبب عدم دفع ثمن التذكرة، لا تنتهي كلها بعد جملة "حصل خير"، فهناك مشاجرات أدت إلى اعتذار من الوزير، وأخرى انتهت بضحية وحكم قضائي للقصاص، فطريقة التعامل مع الموقف غالبًا ما تحدد نتائجه.

وفي فترة قصيرة، تداول رواد التواصل الاجتماعي موقفين يتشابهان في "أزمة التذكرة" ويختلفان في كيفية التعامل، حيث أصدرت وزارة النقل اعتذارًا بعد تداول فيديو يظهر اثنين من كمسارية قطار يتجاوزان في حق أحد ركاب القطار، وذلك بعد نحو 20 يومًا من قرار محكمة جنايات طنطا، بحبس رئيس القطار المتهم في وفاة الراكب محمد عيد، وإصابة أحمد سمير، بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، 3 سنوات.

مشاجرة كمسارية واعتذار وزير النقل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"رئيس قطار"، و"محصل" في مشاجرة مع أحد الركاب لعدم دفعه ثمن التذكرة، ومحاولتهما إنزاله من القطار. وأصدرت وزارة النقل بيانًا اعلاميًا بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة يوم 9 سبتمبر الجاري، اعتذرت فيه عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، مؤكدة احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب، والعمل على خدمتهم، وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وأن كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في إطار القانون، وفي إطار احترام الراكب، مشددة على أنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب.

حبس رئيس القطار في واقعة "ضحية التذكرة" 3 سنوات

في 19 أغسطس قررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، حبس "مجدي. إ. ح"، رئيس قطار طنطا رقم 934 "الإسكندرية – الأقصر"، والمتهم في وفاة الراكب "محمد عيد"، وإصابة "أحمد سمير"، بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، 3 سنوات.

تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم 934، بعد أن أجبر راكبيّن من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، ما تسبب في مصرع أحدهما.

وتلقى اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا حينذاك، ببلاغ ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسري القطار المذكور بإجبار راكبيّن على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهما، وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا، وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا، ثم صدر قرار من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التسبب في جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدي.