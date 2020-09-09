وزير النقل: وصول 10 جرارات أمريكية جديدة بداية العام المقبل

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول الدفعة السادسة من صفقة الجرارات الأمريكية الجديدة، والبالغ عددها 10 جرارات، مطلع العام الجاري، ليصل إجمالي الجرارات التي وصلت إلى هيئة السكة الحديد لـ110 جرارات، وهي إجمالي الصفقة، مشيرا إلى أنه سيتم التعاقد على 100 جرار جديد خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تنفذ خطط شاملة لتطوير منظومة الجر بالسكة الحديد.

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن"، إن العمل يسير بصورة منتظمة، من خلال تنفيذ جميع مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية عبر تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان ورفع كفاءة وتحسين المحطات، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد ستقدم خدمات مميزة لجموع جمهور المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأشار وزير النقل، إلى أن الجرارات الأمريكية الجديدة والتي تم توريدها إلى السكة الحديد، ستعمل على القضاء على التأخيرات، وتقليل حوادث القطارات، موضحا أنه تم إرسال ما يقرب من 50 سائقا إلى أمريكا للتدريب على كيفية قيادة الجرارات الأمريكية الجديدة.

وأضاف أنه سيتم تشغيل 3 قطارات سكة حديد جديدة مكونة من الجرارات الأمريكية والعربات الروسية الجديدة، وذلك خلال الشهر الجاري، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل قطارات جديدة شهريًا بالسكة الحديد.

ونوه إلى أن الجرارات الأمريكية الجديدة التي يتمّ توريدها للهيئة تتضمن جميع عوامل الأمان للراكب وقائد القطار، كما تعمل بنظام إلكتروني أو بالكمبيوتر ويتحكم قائد القطار فيها، مشيرًا إلى أنه يمكن السيطرة على الجرارات الجديدة من برج المراقبة الذي بإمكانه إيقاف الجرار في أي وقت.

وأوضح أن برج المراقبة يمكنه خفض السرعة الزائدة للجرار، وتصحيح أخطاء قائد القطار، بحيث يتمّ السيطرة عليه بشكل كامل من هذا البرج، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل العمل على تحديث وتطوير منظومة الجر (الجرارات - العربات)، مبينًا أنَّ ذلك سيعمل على القضاء نهائيًا على الأعطال وحوادث القطارات.