شوقي: الوقاية جهد جماعي للطلاب وأولياء الأمور ويجب الالتزام

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوقاية من فيروس كورونا وحماية الطلاب جهد جماعي من الطلاب وأولياء الامور مشددًا على ضرورة اتباع الطلاب للاجراءات الاحترازية داخل وخارج المدرسة.

وقال شوقي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الصحة بمشاركة وزير التربية والتعليم ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة: "ولازم يعملوا كده جوة وبرة المدرسة والمشكلة في التوكتوك والشارع والبيت والمترو".

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وأضاف: "المدرسة جزء من دورة حياة وجزء من ثقافة وتعليم الولاد وأولياء الامور يعني اننا نغسل ايدينا ده شغل كويس سواء في كورونا او غيرها".

وحذر شوقي من بعض المظاهر السلبية مثل الاحتكاك واقتراب الطلاب من بعضهم البعض،مضيفًا: "من الاخر احنا هنبذل احسن جهد وفيه سيستم الكتروني نبلغ بيه بعض وفيه طبيب وزائرة ولازم كلنا نتعاون السنة الجاية سواء في البيت أوالمدرسة وان شاء الله تعدي على خير".