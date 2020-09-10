يونيسف: ملتزمون بدعم مصر في مواجهة كورونا لاستمرار التعليم

أكد ممثل منظمة اليونيسف جيريمي هوبكنز، التزام المنظمة الكامل تجاه مصر، بما يضمن استمرار العملية التعليمية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لضمان حصول كل طفل على حقه في التعليم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 10 سبتمبر، في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا".

يكشف المؤتمر الصحفي عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر د.نعيمة القصير، وممثل منظمة اليونيسيف جيريمي هوبكنز، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.