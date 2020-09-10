يونيسف: ملتزمون بدعم مصر في مواجهة كورونا لاستمرار التعليم
11:40 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر
أكد ممثل منظمة اليونيسف جيريمي هوبكنز، التزام المنظمة الكامل تجاه مصر، بما يضمن استمرار العملية التعليمية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لضمان حصول كل طفل على حقه في التعليم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 10 سبتمبر، في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا".
يكشف المؤتمر الصحفي عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر د.نعيمة القصير، وممثل منظمة اليونيسيف جيريمي هوبكنز، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.