الصحة العالمية: مصر نجحت في إدخال التعليم عن بعد قبل كثير من الدول

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن فيروس كورونا أثر سلبا على العملية التعليمية والتنموية بجميع الدول تقريبا، حيث يحصل 1.6 بليون شخص يحصل على التعليم، في أكثر من 190 دولة، حرموا منها، ولكن ضرورة استدامة التعليم من أي مكان كان، مثل المدرسة أو المنزل أو محلات النوادي الاجتماعية.

وأضافت "القصير" خلال مؤتمر صحفي، أن وزيرا التربية والتعليم والصحة في مصر طلبت من المنظمة أن تكون جزءا لإعطاء الدعم التقني والفني واحتمال موارد، لإعداد رسائل للمدارس، قائلة: "نوصي بضرورة استمرار العملية التعليمية مع الأخذ في الاعتبار سلامة وصحة الطلاب والمدرسين والآباء والأمهات والأسر والجميع".

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وأشارت إلى نجاح مصر في إدخال التعلم عن بعد قبل كثير من دول، "اليوم نستفيد من الرؤية الواضحة التي كانت منذ 2014 بقيادة وزير التربية والتعليم"، مؤكدة أن المسؤولية مشتركة.