هالة زايد: غرفة مركزية في كل محافظة للتنسيق بين الصحة والتعليم

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك غرفة مركزية في كل محافظة وهناك تنسيق بين كل إدارة صحية وتعليمية، والمدارس في نطاق الوحدات الصحية مسؤولة الطب الوقائي بالوحدة الصحية، والزائرة الصحية أو طبيب المدرسة جزء من المنظومة.

وأضافت "زايد" خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة ستتأكد من تطبيق المدارس الإجراءات الصحية ووجود اماكن للعزل، ونسب الغياب، "لما بنشوف نسب غياب بطريقة معينة بنرجع للطب الوقائي يبدأ يشوف إيه مشاكل الأسر عندها".

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وتابعت: "فريق العمل بين وزارة التعليم والصحة اللي نجح أنه يمسح أكتر من 12 مليون ويكشف عن 11 مليون طفل سنويا، مش بس في الأنيميا والتقزم ولكن في فيروس سي، بقى فريق متناغم على الأرض".