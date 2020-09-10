مفاجأة في الشهر العقاري: 5 معاملات بـ5 جنيهات فقط

مصلحة الشهر العقاري أحد أهم المؤسسات التي تقدم خدمات للمواطنين بشكل يومي، والتي يتم استخراج عن طريقها التوكيلات بكافة أنواعها وتسجيلات السيارات والعقارات والوحدات السكنية، لكن كثير من المواطنين ليس لديه علم بالأسعار المخفضة التي قدمها الشهر العقاري والتي تبدأ بـ 5 جنيهات وتنتهي بـ31 جنيه فقط.

ويرصد "الوطن" في التقرير التالي أهم هذه الخدمات:

1- توكيل معاش يستخرج 5 جنيهات فقط.

2- رسوم استخراج شهادة 5 جنيهات.

3- التوكيلات الخاصة والعامة 10 جنيه.

4- توكيل عام إدارة سيارة 30 جنيه.

5- توكيل عام بيع سيارة 30 جنيه.

6- توكيل عام لفرد 30 جنيه.

7- جميع المعاملات التعليمية في المدرسة 30 جنيه.

8- إثبات التاريخ والذي يستخدم في إثبات الإيجار لادخال المياه أو الكهرباء 15 جنيه.

9- نقلة ملكية السيارة 10 جنيه.

10- توكيل بيع شقة أو قطعة أرض 10 جنيه.