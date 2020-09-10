بـ 500 جنيه فقط وخلال دقائق.. خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري

تساؤلات عدة للمواطنين حول إمكانية تسجيل وحداتهم السكنية أو العقارات الخاصة في الشهر العقاري لتصبح مسجلة ومقننة بشكل نهائي، خاصة بعد انتشار شائعات حول خصم 7% من قيمة الشقة لصالح الشهر العقاري، هذا بالإضافة إلى تردد بعد الشائعات عن اشتراط الشهر العقاري التقدم بشهادة من المحافظة تفيد بالتصالح في مخالفات البناء كشرط أساسي لتسجيل العقار وهو ما تم نفيه عدة مرات.

وترصد "الوطن"، خطوات تسجيل الوحدات العقارية في الشهر العقاري:-

- صورة البطاقة وتكون سارية

.- صورة العقد الابتدائي وعقد البائع ويكون مسجلا في الشهر العقاري وهذا الشرط سينتهي بحلول 1 مارس 2021، حيث سيقدم المواطن عقدا بصحة توقيع ونفاذ فقط

.- شهادة بيانات ومطابقة إن كانت العقار يخضع للسجل العيني ويتم استخراجها من إدارة السجل العيني التابع للمحافظة بخمسة جنيهات فقط.

- يتم استلام صورة العقد المسجل خلال دقائق قليلة.

- تنقسم تكلفة تسجيل العقار على حسب المتر المربع كالآتي

- المساحة من متر حتى 100 متر بتكلفة 500 جنيه.

- المساحة من 101 وحتى 200 متر بتكلفة 1000 جنيه

- المساحة من 201 حتى 300 متر تصل إلى 1500 جنيه

- المساحة من 300 متر فيما فوق تصل بحد أقصى 2000 جنيه فقط.

التفاصيل الكاملة لـ"شهادة ميلاد العقار" بعد التصالح في مخالفات البناء

ويقول الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لـ"الوطن"، إن المقصود بشهادة ميلاد عقار سواء وحدة سكنية أو عقار كامل، أنه بعد التصالح سيكون العقار أو الوحدة لها كيان قانوني، يستطيع مالكها تسجيل العقار مثلا في الشهر العقاري، والتعامل عليه سواء بالبيع لاحقًا.

وتابع شميس: "شهادة ميلاد تعني توصيل المرافق بشكل قانوني، عداد مياه وكهرباء رسمي، يعني قيمة العقار نفسه تزيد، يعني أمان للساكن أنه عايش في بيت مؤمن قانونيًا".

توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي خلال تلقي طلبات التصالح

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات واتصالات من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين، داعيا إياهم إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف قاسم لـ" الوطن"، أن بعض المحافظات تدرس أوضاع المناطق بها، وتعيد النظر في قيمة التصالح، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية خفضت قيمة التصالح 25%، وهناك محافظات أخرى أعادت النظر في قيمة التصالح، وخفضت الأسعار مثل القاهرة وأسوان والغربية والبحيرة.