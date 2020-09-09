الشهر العقاري ينفي طلب شهادة تصالح في مخالفات البناء لتسجيل العقارات

نفى مصدر بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، عن إرسال وزارة العدل كتابًا دوريًا يلزم المواطنين الذين يريدون تسجيل وحداتهم السكنية بتقديم شهادة من المحافظة تفيد بالتصالح في مخالفات البناء.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الوطن": إن الورقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف غير صحيحة، مؤكدًا أن مصلحة الشهر العقاري أرسلت خطابًا رسميًا لإدارة الشهر العقاري ووزع على المكاتب بمستوى الجمهورية تنفي فيه علاقتها بهذه الورقة.

وحصل "الوطن" على مستند رسمي من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل ينفي ما تردد عبر بعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن إرسال الوزارة كتابًا دوريًا لمكاتب الشهر العقاري، يقضي بعدم تسجيل أي وحدة سكنية إلا بشهادة من المحافظة تثبت أنه تصالح مع الدولة في مخالفات البناء.

وينص المستند الذي ينشر "الوطن" نسخة منه على "بخصوص ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي وما أثارة بعض الزملاء كتابيًا عبر الاتصالات التليفونية والفاكسات المرسلة إلى رئاسة المصلحة بخصوص إصدار منشور فني من المصلحة برقم 24 بتاريخ 2/9/2020، نفيد سيادتكم علمًا بأنه لم يتم إصدار منشور فني برقم 24 بتاريخ 2/9/2020 وحتى تاريخه".

للمخالفين .. إمكانية سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن أي مواطن يرغب في التصالح على مخالفات البناء ويريد السداد على أقساط ودفعات وفق ظروفه ورغبته، بإمكانه القيام بذلك، والاستفادة من تلك الميزة، وذلك ضمن إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين في السداد.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن المواطن يقدم طلب التصالح ويسدد 25٪ كقيمة جدية التصالح، وبعد البت في طلبه بالقبول عليه أن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، وإن لم تسمح ظروفه بذلك، فبإمكانه التقدم بطلب إلى اللجنة لسداد قيمة التصالح المقررة بالتقسيط على دفعات، وسيتم الموافقة على طلبه من باب التيسير على المواطنين.

وأشار إلى وجود تواصل مع البنوك لتقديم قروض للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وفي تصريح سابق، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.