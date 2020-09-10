وظائف شاغرة في شركة WE.. المرتب 4000 جنيه

أعلنت شركة إكسيد عن وظائف شاغرة للخريجين للعمل خدمة عملاء، دعم فني، بالشركة المصرية للاتصالات WE، بمحافظة الإسكندرية.

مرتبات وظائف شركة WE

وقال ماجد أشرف مسؤول التوظيف بقسم الموارد البشرية بالشركة، لـ"الوطن"، إن مرتب الوظائف هو 4000 جنيه، ويتم خصم الضرائب والتأمينات، على أن يتم التقديم إلكترونيًا من هنــــــــــــــا، وملء البيانات المطلوبة الخاصة بالاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والمحافظة.

الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف شركة WE

وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:

- الحصول على مؤهل عالٍ.

- ألا تقل السن عن 30 عامًا.

- أن يكون مستوى اللغة جيدًا على الأقل.

- المعرفة بعلم الشبكات CCNA.

- ألا يكون المتقدم لديه معاش أو تأمين من أي جهة لأن التأمين بالشركة إجباري.

يتم التقديم للوظائف حتى الخميس 17 سبتمبر الجاري.