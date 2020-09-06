المقابلة أون لاين.. وظائف "طور وغير" في شركة أدوية ومحل كشري شهير

بسبب جائحة كورونا اتجهت الكثير من المؤسسات الحكومية نحو التعامل الإلكتروني كبديل عن اللقاءات وجهًا لوجه، وهو ما قامت به مبادرة طور وغير التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حيث أعلنت عن 15 وظيفة شاغرة في إحدى شركات الأدوية، وإحدى سلاسل محلات الكشري الشهيرة.

تستعرض "الوطن" الوظائف الشاغرة في إحدى شركات الأدوية ومحل كشري شهيرـ والتي تقدمها مبادرة طور وغير التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

الوظائف الشاغرة في شركة أدوية شهيرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب عن تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف الافتراضى (اونلاين) لإحدي شركات الأدوية، حيث يمكن للمتقدمين إجراء المقابلات الشخصية أونلاين "من المنزل" يوم الخميس المقبل الموافق 10 سبتمبر 2020 خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا إلى 2 عصرا.

الوظائف المطلوبة

وبحسب الوزارة، فإن الشركة تطلب 15 شخصا للعمل مندوبين مبيعات خارجية، في مقر الشركة في مدينة نصر.

شروط التقدم للوظيف

ويتطلب التقدم لهذه الوظيفة أن يكون متوفر في المتقدم الآتي:

خريجين مؤهلات عليا وفوق متوسط

ذكور

يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة عام أو أكثر في المبيعات فاكثر

حد أقصى للسن 33 سنة

الراتب ومميزات العمل

الرتب من 2500 إلى 3500 حسب الخبرة بالإضافة إلى عمولة

8 ساعات عمل

تأمينات على العاملين

المقابلة الشخصية لتقدم لتلك الوظيقة

يمكن للمتقدمين لتلك الوظيفة أن يقوموا بمقابلة شخصية يوم الخميس القادم من المنزل "أونلاين" عن طريق تطبيق مايكروسوفت تيم.

ويتطلب تحديد موعد تسجيل بيانات في اللينك الخاص بالوزارة من هنــــا، والذي يتطلب بعض البيانات الرئيسية مثل الاسم، رقم الهاتف، المحافظة، وسيتم التواصل مع الشخص لتحديد موعد التقديم وتفاصيل المقابلة الشخصية.

وظائف في محل كشري شهير

يمكن عمل مقابلة شخصية من المنزل يوم الخميس القادم 10 سبتمبر من الساعة 10 صباحًا الى 2 عصرا.

الوظائف المطلوبة

كاشير

عضو فريق عمل

تقديم طلبات للعملاء ومساعدة فريق العمل في المهام المطلوبة

مبيعات بالفرع

بيع وتعبئة منتج الكشري بالفرع

مكان العمل

وسيكون العمل في فروع المحل في القاهرة الجديدة، مدينة نصر، وسط البلد، حدائق القبة.

الشروط المطلوبة لمحل كشري

خريجين عالي ومتوسط ما عدا الكاشير عالى وفوق متوسط

ذكور

حد أقصى للسن 35 سنة

مميزات العمل

المرتب من 2150 الى 3000 حسب الوظيفة.

بدل انتقال، حوافز انتظام، زيادات سنوية.

سكن للمغتربين

8 ساعات عمل

تأمينات

ويمكن التسجيل للتواصل مع الشركة لتحديد موعد المقابلة من هنــــــا.