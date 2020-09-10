النائب عماد محروس: التيسيرات في ملف التصالح بمخالفات البناء "تاريخية"

وصف النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، عن دائرة كفر الدوار، التكليف الحازم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لجميع المحافظين بمراجعة رسوم التصالح في مخالفات البناء والتيسيرات فى هذا الملف بـ"التاريخية"، حيث أنه بداية جادة لتصحيح الأوضاع.

وأشاد "محروس"، فى بيان له اليوم، بإعلان رئيس الوزراء أنه لا توجد أي إزالات تتم فور استلام المواطن نموذج 3 الذى يستلمه بمجرد تقدمه بطلب التصالح، وأن التقدم يكون من خلال تقديم طلب المواطن حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التى ترفق مع الطلب، تيسيرا على المواطنين، موجها التحية للحكومة على استجابتها لمطالب أعضاء مجلس النواب والمواطنين بعد المشكلات المتعددة التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وناشد النائب، جميع المواطنين الذين لديهم مخالفات في البناء الإسراع في التقدم بطلبات للتصالح واستكمال الأوراق والمستندات خلال مهلة الشهرين التى منحها الدكتور مصطفى مدبولى للمواطنين، مطالبا باستكمال هذه التيسيرات بمد فترة التصالح لـ6 شهور جديدة، لإعطاء الفرصة الكاملة للمواطنين لحسم هذا الملف.

وقال محروس، إن الدكتور مصطفى مدبولي وجه صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الاخوان الإرهابية، وفضائيات الدم التى تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا والذين استغلوا هذا الملف أسوأ استغلال من خلال بثهم للشائعات والأكاذيب، في محاولة فاشلة منهم لإحداث فوضى في الشارع المصري، مؤكدا أن المصريين أصبحوا على وعي وإدراك كاملين بالأهداف الخبيثة، مؤكدين على استمرارهم في الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر.