مدير مرفأ بيروت: من المبكر معرفة سبب الحريق

أعلن موقع "العربية"، في نبأ عاجل، عدم تسجيل إصابات بشرية في حريق مرفأ بيروت، بينما جرى تسجيل حالات ضيق تنفس بسبب الحريق، في نبأ عاجل. وبدأت قوات الدفاع المدني السيطرة على حريق مرفأ بيروت.

وقال مدير مرفأ بيروت لوسائل إعلام محلية: "من المبكر معرفة سبب الحريق".

وأضاف مصدر عسكري لبناني أن حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ودعا مصدر عسكري لقناة LBCI اللبنانية المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له.