تجميل طريق أخميم أقدم مدن سوهاج

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تجميل مدخل المدينة والذي يربط بينها وبين مدينة سوهاج.

وجرى طلاء أعمدة الإنارة وتركيب 220 كشاف يد وطلاء البلدورات في الشارع، وتركيب العلم الوطني في الأعمدة.

قال حسين حبارير، رئيس مدينة أخميم، إن تجميل مدخل مدينة أخميم تم بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، لافتا إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإنارة وإصلاح الأعمدة وصيانة الكشافات وتركيب لمبات وكشافات جديدة بنواحي المركز والمدينة.

وأضاف أن فريق الكهرباء نفذ أعمال الإنارة وصيانة الأعمدة وتركيب الكشافات واللمبات بشارع المرشح وشارع الصحابة، حيث جرى تركيب العلم الوطني أعلى أعمدة التجميل بالطريق الرئيسي "أخميم – سوهاج".