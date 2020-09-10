موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم الخميس 10-9-2020 والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، في إطار مباريات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تقام مباراة الزمالك وسموحة على ستاد برج العرب، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON SPORT، بصوت المعلق الرياضي "مؤمن حسن".

موعد مباراة الزمالك وسموحة

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسابعة مساءً بتوقيت تونس، والسادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بينما فريق سموحة بالمركز السادس برصيد 32 نقطة.

وسجل الزمالك 16 هدفًا في شباك سموحة، بينما هز الفريق السكندري شباك الفريق الأبيض 11 مرة.