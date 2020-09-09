طارق عامر يكتفي بـ"ضحك هيستيري" ردا على طرح اسمه لرئاسة الزمالك

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه لا يُشجع كرة القدم، رغم اهتمامه بمؤازرة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، كونه يُمثل مصر عالميًا، وذلك خلال إجابته على سؤال من الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، "هل إنت زملكاوي ولا أهلاوي؟".

وأضاف "عامر"، أن كرة القدم تحصل على 90 % من الموارد، ولا تحقق النتائج منها، بينما فرق الألعاب الأخرى لا تحصل على أي إمكانيات لشراء ملابس أو نفقات سفر على عكس كرة القدم التي تحصل على الملايين، وبالتالي فرق الألعاب الأخرى تحصل على الدعم من البنك المركزي، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم الألعاب الفردية لأنها لا تحصل على أي دعم على الإطلاق.

واكتفى محافظ البنك المركزي بـ"الضحك" خلال الإجابة على سؤال الإعلامي "اسمك كان مطروحًا لرئاسة نادي الزمالك"، فضحك بشكل هيستيري دون التعليق على الأمر.