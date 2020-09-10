مايا دياب تطالب بقطع الطريق بعد حريق مرفأ بيروت

تساءلت الفنانة مايا دياب، عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع حريق مرفأ بيروت قبل قليل، قائلة: "شو معقول يكون سبب الحريق اليوم.. الشجر أو الخضار؟".

وكتبت "دياب" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "ما المرفأ رماد وركام.. شو معقول يكون السبب.. تعبنا خوف ورعب وهرب!!"، متابعة: "مطلوب إخلاء المناطق المجاورة وقطع الطريق.. يا رب رحمتك".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قد أفادت بوصول سيارات تابعة لفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني إلى مرفأ بيروت، وتعمل على إخماد الحريق، كما حضرت فرق من الصليب الأحمر.

وقال مصدر عسكري لبناني، إن حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ودعا مصدر عسكري لقناة LBCI اللبنانية المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له.

وكان موقع "العربية"، قد أعلن في نبأ عاجل، عدم تسجيل إصابات بشرية في حريق مرفأ بيروت، بينما جرى تسجيل حالات ضيق تنفس بسبب الحريق.

وقال مدير مرفأ بيروت لوسائل إعلام محلية: "من المبكر معرفة سبب الحريق".