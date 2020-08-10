مايا دياب لساسة لبنان: سمموا أنفسكم أفضل ولن ننسى كوارثكم

أعربت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن غضبها مما يحدث في الشارع اللبناني حاليا، وخاصة بعد انفجار بيروت.

وكتبت "مابا": "يا عمّي في سياسيين مجرمين ببلدنا طالعين يقدموا حلول للبلد، إنتو عارفين إنو نحنا عم نحكي عنكن، ولّا مش عارفين؟؟".

وتابعت: "عارفين أنكن بلا إحساس ولا خجل ولا ضمير؟، إنتو وصلتونا لهون، ومش لأن الكارثة الحالية كبيرة يعني راح ننسى كوارثكم السابقة، إخرسوا انضبوا وموتوا، والله فكرة حلوة، سمّموا لأنفسكم".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري، جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، تسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وأثارت كارثة انفجار مرفأ بيروت، مظاهرات غاضبة، حيث نصب متظاهرون مشانق وسط بيروت، وعقدوا جلسات شنق وهمية لصور من ورق مقوى لكبار المسؤولين اللبنانيين.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات لأعمال عنف عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن، التي ردت بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني في محيط مبنى وزارة الخارجية بعد إخراج المتظاهرين منها، بعد اقتحام المتظاهرين الغاضبين المبنى القابع في منطقة الأشرفية وسط العاصمة المنكوبة، رافعين شعارا كتب عليه "بيروت منزوعة السلاح"، ومعلنين أنّ الوزارة أضحت مقر "الثورة اللبنانية".